كاميرا العالم توثق انقاذ نساء محاصرات في مخيم جنين

العالم - مراسلون

وأكدت مراسلة قناة العالم ان قوات الاحتلال لاتزال تحاصر مخيم جنين من جميع الجهات وسط اشتباكات عنيفة.

وأشارت مراسلة العالم الی وصول تعزيزات عسكرية اسرائيلية من محاور عديدة الی مخيم جنين واطلاق قنابل الانيرجا علی بيوت في المخيم وتحليق منخفض لطائرات الاحتلال في سماء المخيم ولاتزال عملية الاقتحام مستمرة.

ويأتي اقتحام مخيم جنين بعد شهر من الاقتحام الاخير لمخيم جنين الذي اطلق الاحتلال عليه عنوان "رعب المخيمات".

ويستمر الاحتلال في اقتحام مخيمات الضفة الغربية بذريعة "القضاء علی بنية حركات المقاومة" وكسر الحاضنة الشعبية للمقاومة فيها.

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