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مراسل العالم: استهداف صاروخي للقاعدة التي تتواجد فيها قوات أميركية قرب حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور السوري

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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