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المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا في شرق الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة مسيرة ذات قدرات متطورة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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