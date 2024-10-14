الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية: مستمرون في عملياتنا لدك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :