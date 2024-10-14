قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس بزشكيان وهذا ما دار بينهما

العالم - ايران

وبحسب البيان الصادر عن "مركز نشر وحفظ مؤلفات الامام الخامنئي"، فقد صرح الرئيس بزشكيان، عقب لقائه عصر اليوم مع قائد الثورة الاسلامية، ان "معظم القضايا المطروحة في هذا اللقاء، تعلقت بالمشاكل الاقتصادية وسبيل الخروج منها".

وأضاف البيان: "ان الموضوع الذي يشكل اولوية بالنسبة للحكومة وتم التطرق اليه خلال الاجتماع، يعود الى توسيع العلاقات مع دول الجوار، وبما يشمل التعاون في مجالات الترانزيت وشبكة الغاز والطرق السككية وتعزيز التجارة الثنائية".

وتابع: ان تطوير التعاون مع الصين وسائر الدول التي ترغب في بناء تعاون استراتيجي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، كان ايضا من القضايا التي عرجت عليها الحكومة.

ومضى بزشكيان الى القول: ان الحكومة لديها برامج جيدة بهدف توسيع العلاقات مع الجيران والدول الاخرى؛ وسماحة قائد الثورة الاسلامية اكد على تنفيذ هذه البرامج الجيدة في اقرب وقت.