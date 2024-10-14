الأمم المتحدة تعتبر الهجمات على اليونيفيل جريمة حرب

العالم - بانوراما

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أن أي هجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان قد تشكل جريمة حرب، مؤكداً أنه لا يجب استهدافها بأي شكل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال في مواقعها، ومهاجمتها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما أدانت إسبانيا تصريحات رئيسِ وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول اليونيفيل، مؤكدة عدم مغادرة القوات مواقعها في جنوب لبنان. كما دعت إلى وقف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

من جهته شدد الاتحاد الأوروبي على رفض أي استهداف لليونيفيل التي تقوم بعمل مهم للغاية، فيما رفضت فرنسا سحب القوات من لبنان، معتبرة اَنّ حمايتها واجب جميع الاطراف.

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