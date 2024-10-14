"حزب الله" ينفذ 70عملية بأقل من يومين ويقتل جنودا صهاينة

وكان يوآف غالانت قد زعم يوم الاحد في اجتماع جمعه برئيس شعبة الإستراتيجيا في جيش الاحتلال أن حزب الله (المقاومة اللبنانية) بات يمتلك "أقل من ثلث الصواريخ والقذائف التي كانت بحوزته".

وهذا في حين أن تصريحات غالانت، صدرت في يوم أنهاه "حزب الله" بتنفيذ 38 عملية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، كأكبر عدد من العمليات التي يشنها منذ 8 أكتوبر 2023، مؤازرة لغزة.

هذه العمليات برز من بينها الهجوم بطائرات مسيّرة، أصابت واحدة منها قاعدة تدريب عسكرية للوحدة "جولاني" في بنيامينا جنوبي حيفا، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة العشرات، باعتراف جيش الاحتلال، مع العلم ان وسائل إعلام اسرائيلية قالت بأن أعداد القتلى والإصابات أكبر بكثير مما اعتُرف به.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، أعلن "حزب الله" اليوم تنفيذه لـ33 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وفي إطار الحديث عن أسلحة "حزب الله"، نشر الإعلام الحربي في الحزب اليوم، مقطع فيديو لـ"فاصل"، تحت عنوان "قدراتنا بألف خير"، حيث أبانت اللقطات عددا من الطائرات المسيّرة وصورا لقادة في الحزب اغتالهم كيان الاحتلال.

يبدو أن الفيديو تم تصويره حديثا، لأن الخلفية أظهرت صورة للشهيد الكبير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مرفقة بعبارة "شهيدنا الأقدس"، ما يدل على أن التصوير تم بعد سبتمبر.

كما وثقت اللقطات عناصر في "حزب الله"، وهم يجهزون طائرة مسيّرة للإطلاق، لينتهي الفيديو بعبارة "قدراتنا بألف خير".

كما أصدر "حزب الله" فجر اليوم، بيانا حذر فيه من أنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها مثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية.