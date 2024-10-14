"حزب الله" يعرض مشاهد من عمليته النوعية التي ضربت جنود غولاني وأسقطتهم قتلى

وأبان الفيديو لحظة إطلاق صواريخ و"إشغال الدفاعات الجوية الإسرائيلية"، ولحظة "إطلاق المسيّرات".

كما أظهر الفيديو مشاهد وثقها المستوطنون، تظهر إسعاف المصابين وآثار الدماء في المعسكر.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان رسمي، يوم الاحد، استهدافه معسكر تدريب للواء غولاني في "بنيامينا" جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية ردا على المجازر التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي في بيروت وبقية أنحاء لبنان.

واعترف جيش الاحتلال بسقوط 4 قتلى وإصابة نحو 70 آخرين بينهم العشرات بحالة خطرة ومتوسطة. بينما نقلت وسائل اعلام اسرائيلية ان الاعداد أكبر بكثير.