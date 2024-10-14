الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق جنوب مدينة غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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