الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة بني سهلا شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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