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شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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