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حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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