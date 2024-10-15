الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا ببلدة الفخاري شرقي خانيونس

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :