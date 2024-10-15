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مصادر لبنانية: أكثر من 15 غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك ومحيطها حتى الآن

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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