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ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 في قصف الاحتلال منزلا ببني سهيلا شرقي خانيونس

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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