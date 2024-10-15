"حزب الله" يستهدف 3 تجمعات لجنود الاحتلال بصليات صاروخية فجر الثلاثاء

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه":
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين، تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".
وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.