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"حزب الله" يستهدف 3 تجمعات لجنود الاحتلال بصليات صاروخية فجر الثلاثاء

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف 3 تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصليات صاروخية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين، تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية".‏

‏- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".‏

وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

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