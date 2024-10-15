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حزب الله: تصدت المقاومة لتسلل قوات الاحتلال في اطراف بلدة "رب ثلاثين" بالأسلحة الرشاشية والصاروخية وما تزال الاشتباكات مستمرة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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