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حزب الله يقصف قوات الاحتلال في محيط موقع المرج بالصواريخ

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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