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مدفعية الاحتلال تقصف بعنف وسط وشرق رفح جنوبي قطاع غزة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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