الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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صفارات الانذار تدوي في مدينة حيفا ومسكاف عام

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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