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إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه حيفا

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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