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إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله يتسبب في دخول مئات الآلاف للملاجئ

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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