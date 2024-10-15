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هآرتس: هجوم الطائرة المسيرة على قاعدة "غولاني" هو أقوى هجوم من نوعه لحزب الله منذ بدء الحرب

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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