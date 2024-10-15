حشود عفيرة تشارك في مراسم تشييع الشهيد نيلفروشان في طهران

العالم - طهران

وكان اللواء نيلفروشان وهو مسؤول ملف لبنان في الحرس الثوري قد استشهده الى جانب الامين العام الشهيد لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في الغارة الجوية الصهيونية.

وقد تم نقل الجثمان الطاهر للشهيد نيلفروشان الى كربلاء المقدسة في العراق يوم امس الاثنين لتشييعه في العتبتين الحسينية العباسية ثم نقل الجثمان الطاهر الى مدينة النجف الاشرف لتشييعه في العتبة العلوية المقدسة .

وسيجري صباح اليوم الثلاثاء تشييعه في طهران على ان ينقل بعد ذلك الى مدينة مشهد المقدسة لتشييعه في العتبة الرضوية المقدسة ومن ثم ينقل الى مسقط رأسه في اصفهان ليوارى في مثواه الأخير.

والى جانب الحشود الغفيرة وكبارر المسؤولين العسكريين والحكوميين، حضر قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد "اسماعيل قاآني" في مراسم التشييع في ساحة الامام الحسين (ع) بعد مشاركته في مراسم استقبال الجثمان الطاهر للشهيد اللواء عباس نيلفروشان صباح اليوم الثلاثاء في مطار طهران.

وتردد مؤخرا شائعات كثيرة حول عدم ظهور العميد قاآني في مراسم عامة ومنها اختلاقات صهيونية عن وضعه الصحي.