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استشهاد شاب فلسطيني في مستشفى ابن سينا بجنين متأثرا بجراح

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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