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8 شهداء بقصف الاحتلال للاهالي في مفترق الشيخ رضوان بغزة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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