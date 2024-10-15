الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني يشارك في مراسم تشييع الشهيد عباس نيلفروشان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :