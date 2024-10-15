مراسل العالم ينقل اجواء مراسم تشييع الشهيد نيلفروشان في طهران

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في طهران ان مراسم التشييع بدأ في ساحة الامام الحسين عليه السلام وسط العاصمة الايرانية، ومن المقرر تشييع جثمان الشهيد الى ساحة الشهداء.

وأكد مراسل العالم ان المواطنين الايرانيين شاركوا بشكل كبير في المراسم، رافعين شعارات "الموت لاسرائيل" و"الموت لامريكا"، بعد الاعتداءات الصهيونية الغاشمة ضد الشعب اللبناني و الفلسطيني وقادة المقاومة والدعم الاميركي لهذه الجرائم.

هذا ووصل جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان الى مطار مهرباد في العاصمة الايرانية طهران.

وكان في استقبال الجثمان الطاهر في المطار مسؤولون ايرانيون عسكريون وسياسيون بينهم قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني.

وكان جثمان الشهيد نيلفروشان شيع في مدينتي كربلاء والنجف المقدستين في العراق.

واستشهد اللواء نيلفروشان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعملية اغتيال اسرائيلية غادرة استهدفت قادة للمقاومة الإسلامية على راسهم الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بأطنان من القنابل.