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عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم الرئيس بزشكيان يشاركون في مراسم تشييع الشهيد العميد عباس نيلفروشان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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