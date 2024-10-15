اليوم 75بعد 300 للعدوان.. مجازر مروعة في غزة

العالم - خاص بالعالم

اليوم هو 75بعد 300 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لم يستطع العالم خلالها ايقاف آلة القتل الاسرائيلية.

في التفاصيل ارتكب جيش الاحتلال أربع مجازر جديدة في القطاع خلال الساعات الماضية راح ضحيتها اكثر من 60 شهيدا، ونحو 220 جريحا؛ ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان إلى نحو 1342 شهيد، وأكثر من 89600.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين؛ وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 75 بالمئة من السكان.

واستشهد أكثر من 30 فلسطينيا، واصيب وفقد العشرات في قصف اسرائيلي متواصل منذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وسقط عشرة شهداء، وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطينيان وفقد أكثر من 10 آخرين في غارات إسرائيلية دمرت مربعا سكنيا جنوب غربي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل في شمال غزة لليوم الـ11تواليا وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وحصار وتجويع، خاصة لمخيم جباليا، وعزل كامل للمحافظة عن غزة.

على المقلب الاخر من عمليات المقاومة، نشرت كتائب القسام مشاهد توثق إيقاع سرية مشاة اسرائيلية في كمين محكم شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.كما استهدف مقاتلو القسام دبابتين اسرائيليتين بمدينة رفح جنوبي القطاع

وتشهد محاور القتال في قطاع غزة عمليات مكثفة لفصائل المقاومة التي تواصل استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة، وقد شهد مخيم جباليا معارك محتدمة بين المقاومة وقوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل.

كذلك تمكن مقاتلو سرايا القدس من تفجير آليات عسكرية، وإسقاط طائرة كواد كابتر في حي الزيتون بمدينة غزة، واستهداف دبابة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقصف تجمعات قوات الاحتلال هناك، كما خاض عناصر المقاومة اشتباكات ضارية -من المسافة صفر- مع جنود الاحتلال.