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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

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