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فايننشال تايمز: ليس بوسع أميركا تزويد "إسرائيل" وأوكرانيا بالصواريخ بنفس الوتيرة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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