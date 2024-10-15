الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر اليوم

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :