طهران تدين الاعتداء الصهيوني على مستشفى "شهداء الاقصى"

العالم - ايران

وادان بقائي في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء الجريمة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في استهدافه مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة بالقنابل الحارقة، والتي تسببت في حريق مروع واستشهاد وجرح عدد كبير من الأبرياء، هي مثال واضح لجريمة حرب وجزء من خطة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى حظر مهاجمة الأماكن والأهداف المدنية، وخاصة المستشفيات ومراكز الإسعاف الطبي، وفقا للقانون الدولي، واعتبر أن اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والمتعمدة ضد المستشفيات وقتل المرضى والجرحى والأطباء والعاملين في المراكز الطبية والصحية وحدها، كافية للملاحقة الجنائية ومحاكمة قادة كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.

كما أعرب بقائي عن أسفه الشديد لمنع داعمي الكيان الصهيوني، وخاصة اميركا وبريطانيا، من أي تحرك دولي، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم في غزة ولبنان، وشدد على المسؤولية الأخلاقية والدولية لحماة الكيان.