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اذاعة جيش الاحتلال: قاعدة كبيرة للمجندين تفتقر للاحتماء من الصواريخ والمسيرات

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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