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القسام: تفجير عبوة برميلية بجنود الاحتلال شرق مدبنة رفح بجنوب القطاع

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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