الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام: تفجير عبوة برميلية بجنود الاحتلال شرق مدينة رفح بجنوب القطاع

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :