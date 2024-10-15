شاهد.. كيف خدم طوفان الأقصى القضية الفلسطينة؟

العالم - خاص بالعالم

لم يكن طوفان الأقصى بمثابة ضربة عسكرية موجعة ومذلة للاحتلال فحسب، بل أعاد فلسطين إلى واجهة التضامن العالمي مرة أخرى، كذلك العدوان على غزة كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال ككيان مجرم نازي يرتكب ابشع جرائم الابادة.



وهو ما ترجم كتحولات جسيمة في خارطة التضامن العالمي مع فلسطين.



تستعرض منها مواقف دول مثل:



1. المكسيك:

- أكتوبر 2023: قدمت المكسيك دعما قويا لحقوق الفلسطينيين، عبر التقدم بمشروع قرار في الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية.

- **أكتوبر 2024: أكدت المكسيك في بيان حكومي تضامنها مع فلسطين



أما نيكارغوا

ففي أكتوبر 2023 اعترفت بفلسطين كدولة.

وفي أكتوبر 2024 أكدت على التضامن مع فلسطين وأن الاحتلال الاسرائيلي يمثل تهديدا لكل من سوريا واليمن وإيران مما يعرض السلام العالمي للخطر.



كذلك جنوب إفريقيا

في أكتوبر 2023 أكدت دعمها لحقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.

وفي مارس 2024 تقدمت بأدلة وشهادات حول الانتهاكات الإسرائيلية في المحاكم الدولية.



يضاف لهذه المواقف، موقف إيران الداعم الأكبر للمقاومة الفلسطينية والداعمة سياسيا للقضية الفلسطينية ، ودول عربية الجزائر شهدت هي الأخرى حراكات قانونية.



أما عن الدول التي شهدت تحولًا في مواقفها من داعم للاحتلال الى متضامن مع الفلسطينيين كدول أو على الأقل على مستوى برلمانتها فتمثلت بالتالي:



إسبانيا:



في أكتوبر 2023 تحولت من دعم الاحتلال إلى اتخاذ خطوات قانونية لدعم حقوق الفلسطينيين.

في مارس 2024 أيدت قرارات دولية لصالح القضية الفلسطينية، حيث صوت البرلمان الإسباني على قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية.



كذلك أيرلندا

في أكتوبر 2023: بدأت مناقشات حول الاعتراف بفلسطين.

وفي يناير 2024 دعمت ايرلندا قرار الاعتراف بفلسطين في البرلمان، حيث تم التصويت لصالح القرار بنسبة 80%.



أما المانيا

- ففي أكتوبر 2023 بدء برلمانها مناقشات حول حقوق الفلسطينيين.

وفي مارس 2024 أصدر البرلمان الألماني بيان يدعو لاحترام حقوق الفلسطينيين، مع تأييد 70% من أعضائه



وبالانتقال الي البرتغال:

في أكتوبر 2023 تحول الموقف البرتغالي لدعم القضية الفلسطينية.

وفي يوليو 2024: شارك برلمانها في التصويت لصالح القرارات الداعمة لفلسطين بنسبة 75%.



هده المواقف الدولية يضاف لها الشوط القانوني الذي قطعته دول العالم بداية من جنوب افريقيا وصولا لكل الدول الداعمة في مواجهة الاحتلال في المحاكم الدولية.وهي تعكس تحولات مهمة في الموقف العالمي تجاه فلسطين وخسارات متتالية للاحتلال،دون إغفال أيضا أن دولا بهوية عربية لازالت في قطار التطبيع المذل تاركة أجواءها وارضها محطة دفاع متقدم للاحتلال.