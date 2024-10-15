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حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450

حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيَّرة إسرائيلية مسلّحة من نوع "هرمز 450".

العالم- لبنان

وقال حزب الله في بيان مُفصل عن العملية: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء 15-10-2024 بإسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450".

وتأتي هذه العملية بعد أشهر من إسقاط "حزب الله" عددٍ من المسيّرات المسلّحة في أجواء الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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