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الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" كيان قائم على القتل والتشريد

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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