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الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال عاود في 2006 ليتقدم في الجنوب اللبناني لكنه فشل

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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