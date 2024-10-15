الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال كلما شعر انه قادر على التوسع فإنه يتوسع

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :