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الشيخ نعيم قاسم: نساند ما امكننا ان نجب الخطر عن الفلسطينيين

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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