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الشيخ نعيم قاسم: لسنا امام مشروع ايراني وانما مشروع فلسطيني للتحرير تدعمه ايران

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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