الشيخ نعيم قاسم: قررنا تنفيذ مرحلة إيلام العدو + فيديو

العالم – لبنان

وفي كلمة مباشرة قال الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" ومن وراءها يقاتلون ويقتلون.. ونحن في المقاومة تربينا على يد سماحة القائد الشهيد نصرالله.

وأضاف: أيها القائد الشهيد نصرالله أنت لم تغادرنا وشعبك صامد.. أيها القائد الشهيد نصرالله سنهزمهم ونقتلعهم من أرضنا.

وشدد على أن "إسرائيل" كيان قائم على القتل والتشريد. وهي تشكل خطرا على لبنان والمنطقة.

وأضاف: "إسرائيل" كيان يقوم على الإجرام وتتبناه الولايات المتحدة ليأخذ ما لم يستطع أن يأخذه بالأمس.

وقال: قبل أن تسألوا لماذا قام طوفان الأقصى إسألوا لماذا قام الإحتلال.

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله لبنان أن "الاحتلال لم يخرج من لبنان الا بالمقاومة".

وأضاف: الاحتلال عاود في 2006 ليتقدم في الجنوب اللبناني لكنه فشل.

وشدد على أن الاحتلال كلما شعر أنه قادر على التوسع فإنه يتوسع.

وإليكم رؤوس أبرز ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم

- نساند ما امكننا ان نجب الخطر عن الفلسطينيين

- أميركا الشيطان الاكبر تريد الشرق الاوسط الجديد

- نتنياهو يكرر الكلمة من جديد بانه يريد الشرق الاوسط الجديد

- نحن امام خطر شرق اوسط جديد

- يقولون نريد ان نفصل بين لبنان وبين غزة لكننا لم نقبل

- المشروع الموجود الآن في المنطقة هو مشروع توسعي

- لسنا امام مشروع ايراني وانما مشروع فلسطيني للتحرير تدعمه ايران

- من يسبب الضرر من يدافع عن الارض ام الذي يدمر البشر والحجر

- عندما نقف ونتحدى ونألمهم سنكون قد حمينا الأجيال

- من الطبيعي ان تكون للتضحيات ثمن

- العدو يقتل كل من يكون في الدائرة المدنية

- العدو وضع لحربه على لبنان ثلاث مراحل

- طريق المقاومة هو الصمود

- العدو ضرب اليوم قافلة مساعدات عليها علم الصليب الأحمر

- الاسرائيلي لا يلتزم بأي قرار دولي

- الاسرائيلي وحش هائج نحن من سيمسك رسنه ويعيده للحضيرة

- نحن الآن لم نعد في مرحلة المساندة وانما في صد الحرب علينا

- ما انجزه الاخوة في الميدان خلال اسبوعين كان اكبر وافضل مما كانوا يتوقعون

- قررنا تنفيذ مرحلة ايلام العدو

- يوم الاثنين استطعنا ان نوصل الصواريخ الى تل أبيب ونزل مليونان الى الملاجئ وتوقف مطار بن غوريون ضيمن مرحلة ايلام العدو

- من حقنا ان نستهدف اي نقطة للعدو اينما كانت ونحن من سيختارها

- صواريخ العدو المضادة لصواريخنا تنزل على مستوطنيه

- اكثر من مليوني اسرائيلي سيكونون في دائرة الخطر

- الاسرائيلي لم يستطع ان يفعل شيئا في غزة طيلة عام

- المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الارض ولأن مقاوميها استشهاديون

- لا يوجد مركز قيادي للمقاومة شاغر بل لكل مركز يوجد بديل

- المجاهدون درة الجهاد وعنوان العزة والكرامة وامانة الشهداء

- "إسرائيل" تعطل حياتنا بعدوانها المستمر

- لا يراهنن أحد على ان يستثمر على غير حزب الله

- يا أمة المقاومة إن النصر مع الصبر

- نعدكم يا أمة المقاومة بأن تعودوا الى بيوتكم التي سنعمرها

- المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الارض ولأن مقاوميها استشهاديون

- لا يوجد مركز قيادي للمقاومة شاغر بل لكل مركز يوجد بديل

- اكثر من مليوني اسرائيلي سيكونون في دائرة الخطر

- من حقنا ان نستهدف اي نقطة للعدو اينما كانت ونحن من سيختارها