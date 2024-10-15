الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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الشيخ نعيم قاسم: طريق المقاومة هو الصمود

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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