الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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الشيخ نعيم قاسم: العدو ضرب اليوم قافلة مساعدات عليها علم الصليب الأحمر

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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