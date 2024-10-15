الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: يوم الاثنين استطعنا ان نوصل الصواريخ الى تل أبيب ونزل مليونان الى الملاجئ وتوقف مطار بن غوريون ضيمن مرحلة ايلام العدو

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :