الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: صواريخ العدو المضادة لصواريخنا تنزل على مستوطنيه

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :