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الشيخ نعيم قاسم: اكثر من مليوني اسرائيلي سيكونون في دائرة الخطر

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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